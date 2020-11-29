الخارجية الأمريكية: 6 انفجارات في أسمرة

2020/11/29 | 09:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في تغريدة على تويتر، بورود تقارير عن وقوع 6 انفجارات في العاصمة الإريترية أسمرة في وقت متأخر مساء أمس السبت، مشيرة إلى أنه لم يتضح بعد سبب أو موقع الانفجارات.

وقالت الخارجية الأمريكية اليوم الأحد “في الساعة 10.13 دقيقة مساء أمس، وقعت 6 انفجارات في أسمرة”.

وكانت قوات إقليم تيغراي الإثيوبي التي تقاتل القوات الاتحادية الإثيوبية أطلقت من قبل صواريخ على إريتريا.

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