2020/11/29 | 09:37 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلن الحسد الشعبي، الاحد، عن القاء القبض على ما يسمى بمسؤول الإدارة العسكرية لداعش بعملية نوعية في كركوك.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من امن الحشد / قاطع صلاح الدين وكركوك القت القبض على ما يسمى بمسؤول الإدارة العسكرية لداعش بعملية نوعية في كركوك”.

وأضاف البيان أن “العملية تمت استنادا لمعلومات استخبارية دقيقة تكللت بالنجاح في محافظة كركوك”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يطيح بمسؤول الإدارة العسكرية لداعش في كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يطيح بمسؤول الإدارة العسكرية لداعش في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).