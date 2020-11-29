وفاة المناضل عيدو بابا شيخ

2020/11/29 | 09:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي، المناضل والشخصية الوطنية والثقافية عيدو بابا شيخ، شقيق بابا شيخ الايزيديين والشهيد القيادي حسين بابا شيخ.

ووجه المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني برقية تعزية بوفاة عيدو بابا شيخ جاء فيها، ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة المناضل والشخصية الوطنية عيدو بابا شيخ.

واضاف المكتب السياسي في برقيته: ان الراحل عيدو بابا شيخ هو شقيق باباشيخ الايزيديين الراحل والشهيد القائد ورمز الثورة الجديدة لشعبنا بقيادة الاتحاد الوطني الكورستاني حسين بابا شيخ، وعائلته كانت دائما في طليعة النضال والوطنية ولها ماض مليء بالمفاخر.

واوضح المكتب السياسي في برقيته: الراحل عيدو بابا شيخ كان مناضلا عتيداً وشخصية اجتماعية ودينية لدى الايزيديين كما كان عضواً في الدورة الاولى لبرلمان كوردستان وله تجربة مشرقة في مجال الثقافة والادب.

وقال المكتب السياسي: ان رحيل عبدو بابا شيخ خسارة كبيرة، نوجه تعزينا ومواساتنا الحارة الى عائلته المناضلة والاخوات والاخوة الايزيديين بهذا المصاب الجلل.

PUKmedia خاص ‌

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