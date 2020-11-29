ستة انفجارات تهز العاصمة الإريترية بعد ساعات من

2020/11/29 | 09:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت ستة انفجارات في العاصمة الإريترية، مساء السبت، فيما لا تتضح بعد أسباب ومواقع الانفجارات، حسبما ذكرت السفارة الأميركية في أسمرة، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيس وزراء إثيوبيا اكتمال العملية العسكرية في إقليم تيغراي المجاور.

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