طفرة جديدة لأسعار صرف الدولار في العراق

2020/11/29 | 09:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

ينشر "ناس" أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم الاحد (29 تشرين الثاني 2020) بحسب رصد مختصين.

سعر بيع الدولار 126,000

سعر شراء الدولار 125,000

ونشر "ناس" أمس السبت، قائمة بأسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية العراقية ببغداد وعدد من المحافظات بحسب رصد مختصين.

بغداد - السعر في بورصة الكفاح

125,300

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السعر في الصيرفات ( تقريبي )

شراء 124,750

بيع 125,500

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السليمانية

125,350

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الموصل

125,400

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البصرة

125,500

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الناصرية

125,450

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صلاح الدين

125,500

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