العثور على جثة في مبزل قضى صاحبها طعنا بالسكاكين شمال بابل

2020/11/29 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاحد، بالعثور على جثة في مبزل الضخ التابع لناحية النيل شمال بابل قضى صاحبها طعنا بالسكاكين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه تم "العثور على جثة طافية في مبزل الضخ التابع لناحية النيل عليها اثار طعنات سكين بمناطق متفرقة من الجسم".واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة امنية نقلت الجثة الى الطب العدلي وفتحت تحقيقات بالحادثة".

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