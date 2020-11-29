المرور تبدأ طبع اللوحات المتأخرة

2020/11/29 | 10:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..تبدأ مديرية المرور العامة اليوم الاحد طبع اللوحات المرورية المتأخرة وتوزيعها حسب السياقات القانونية.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد حيدر كريم في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، ان “مدير المرور العامة اللواء فارس عامر عبد الكريم اوعز الى دوائر المرور العامة في بغداد والمحافظات بطبع تلك اللوحات المرورية بدءا من اليوم الاحد».واضاف كريم ان «المديرية ستوزع بين اصحاب المركبات حسب السياقات الاصولية والقانونية بعموم مجمعات التسجيل في بغداد والمحافظات».



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