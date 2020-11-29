بريطانيا وفرنسا توقعان اتفاقية للحد من عبور المهاجرين

2020/11/29 | 10:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن المملكة المتحدة وفرنسا وقعتا اتفاقية جديدة، للحد من عبور المهاجرين للقنال الإنجليزي (بحر المانش).

ووفقاً لشبكة سي ان ان، أوضحت الداخلية البريطانية في بيان لها، أنه بموجب الاتفاقية سيتضاعف عدد الضباط الذين يقومون بدوريات على الشواطئ الفرنسية، اعتباراً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ولفتت إلى أن “هذا سيعزز تسيير الدوريات على امتداد 150 كيلومتراً من الشريط الساحلي الذي تستهدفه بشكل منتظم شبكات تهريب البشر ويمكن معدلات استجابة أسرع للنشاط المشبوه، ويمنع المهاجرين من مغادرة الشواطئ الفرنسية في المقام الأول، ويمنع المعابر الأكثر خطورة وغير الضرورية”.

وتابع البيان أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، ووزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، “أعادا تأكيد التزامهما بجعل هذا الطريق غير قابل للاستمرار”.

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