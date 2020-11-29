الكهرباء تكشف اسباب ازدياد ساعات القطع في المنظومة الوطنية

2020/11/29 | 10:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

عزت وزارة الكهرباء اسباب ازدياد ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات الى انحسار الكميات المجهزة من الغاز الايراني لتشغيل عدد من المحطات التوليدية واجراء اعمال الصيانة الدورية لعدد من الوحدات استعدادا لموسم الصيف المقبل، اضافة الى استهداف ابراج نقل الطاقة في المناطق الشمالية.

وقال الناطق باسم الوزارة احمد العبادي في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (29 تشرين الثاني 2020) ان الوزارة تسعى للحفاظ على قدرتها الانتاجية من الطاقة وزيادتها في محطاتها التوليدية لضمان ديمومة استقرار التجهيز واستمراره، الا ان المنظومة الكهربائية فقدت خلال اليومين الماضيين ما يقارب الـ3565 ميغاواط من الطاقة التوليدية في المنطقة الوسطى والجنوبية واجزاء من المنطقة الشمالية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز من الخط الايراني لمحطات الانتاج.





واوضح ان ضغط الغاز انخفض في المناطق المذكورة الى (10 ملايين) متر مكعب باليوم بعد ان كان 25 مليون متر مكعب، ما اسفر عن تحديد احمال المحطات التوليدية (بسماية، الصدر، القدس، كربلاء، الحيدرية، النجف الغازية، المنصورية، شط العرب، الحلة، الديوانية، النجيبية، واسط، وجنوب بغداد).





ولفت العبادي الى تعرض المنظومة الكهربائية ايضا الى اعمال اجرامية استهدفت خطوط النقل في مناطق مختلفة، حيث تعرض خط رشيد بسماية وقيارة موصل وقيارة كركوك الى اعمال تخريبية ادت الى سقوط عدد من الابراج وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة، مؤكدا ان الوزارة تجري ايضا اعمال الصيانة الدورية على عدد من المحطات الكهربائية استعدادا لموسم الصيف المقبل مما ادى الى ضياع طاقات متاحة من الانتاج، منوها بان هذه الامور مجتمعة ادت الى زيادة ساعات القطع المبرمج في بغداد والمحافظات.

واشار الى تسلم الوزارة كميات من المحولات من شركات وزارة الصناعة نتيجة العقود المبرمة معها وتم تسليمها الى مديريات التوزيع في بغداد والمحافظات لاجراء حملة كبيرة لابدال المحولات المعطوبة لزيادة موثوقية تجهيز الطاقة للمواطنين.





وتابع العبادي ان الوزارة تسعى لتسخير امكانياتها لمواجهة اي عوارض فنية تطرأ على الشبكة الكهربائية في فصل الشتاء خاصة في هذا الوقت الذي تشهد فيه البلاد اوضاع جوية متقلبة كالامطار والعواصف الرعدية، وتم منح الاولوية لتجهيز الكهرباء لمحطات الصرف الصحي لاستيعاب مياه الامطار مع تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع امانة بغداد والمحافظات لديمومة عمل مغذيات تجهيز محطات المجاري.

واعلنت وزارة الكهرباء، في وقت سابق، فقدان ما يقارب 3500 ميكا واط من الطاقة الانتاجية للمنظومة الوطنية بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز للمحطات.

A.Sh

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