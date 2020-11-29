نائب: الازمة المالية ابرز المعوقات امام الانتخابات المبكرة

2020/11/29 | 10:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد عضو مجلس النواب سالم طحمير، الاحد، ان الازمة المالية العائق الاول امام اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال طحمير في تصريح لـ/المعلومة/، “اننا كنواب طالبنا ونطالب بالانتخابات المبكرة تماشيا مع دعوة المرجعية الدينية لها والمتظاهرين، بيد ان المفوضية تواجه معوقات كبيرة تتمثل بالسيولة المالية التي تعصف بالبلاد”.

واضاف طحمير ان “توفير السيولة للمفوضية ممكن ان يتم عن طريق طلب من رئيس الوزراء لمجلس النواب باقرار قانون اقتراض جديد لتمويل ما تحتاجه المفوضية فقط لاجراء الانتخابات المبكرة”.

واشار الى ان “جميع الامور الفنية واللوجستية تحل في حال توفرت الاموال الازمة”، داعيا الحكومة الى “ايجاد الحلول الجذرية لتذليل العقبات واجراء الانتخابات في موعدها”.



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