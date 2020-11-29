وسط إجراءات صحية مشددة.. انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق

2020/11/29 | 10:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..انطلق اليوم الاحد في بغداد والمحافظات العام الدراسي الجديد، بداية من مرحلتي الثاني الابتدائي والمتوسط وسط اجراءات صحية مشددة للحفاظ على سلامة التلاميذ والطلبة من جائحة كورونا.وتجاوز عدد الطلبة والتلاميذ 9.5 مليون طالب وتلميذ في عموم المراحل الدراسية، فيما حددت وزارة التربية ان يكون معدل الدوام للمدرسة الواحدة كحد اعلى 200 طالب يومياً يوزعون بين 10 الى 12 قاعة دراسية بحسب جدول معد لذلك.واستكملت الملاكات التربوية التعليمية والتدريسية تسجيل 40 مادة علمية خلال التلفزيون التربوي ستتم المباشرة ببثها اليوم الاحد وهي من اصل 163 مادة يتم تسجيلها تباعاً لاكمال منهاج الكورس الاول.وسيجري بث المواد عبر فضائية العراق الثانية التي استحدثت مؤخراً بمساعدة منظمة (اليونسكو) التي دفعت اشتراك القمر الخاص ببث الدروس وخصصت استوديو خاصا لتسجيل الدروس.وأكدت وزارة التربية أنه تم تجهيز المدارس بالمعقمات واجهزة قياس الحرارة والتعفير والكمامات وهناك طبيب من المستوصف الصحي سيتم التنسيق معه ليكون على تواصل دائم مع ادارة المدرسة التي تكون ضمن الرقعة الجغرافية للمستوصف الصحي.



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