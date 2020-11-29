انطلاق العام الدراسي الجديد في العراق

2020/11/29 | 10:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق، اليوم الاحد، في العاصمة بغداد وباقي المحافظات العام الدراسي الجديد، بداية من مرحلتي الثاني الابتدائي والمتوسط وسط اجراءات صحية مشددة للحفاظ على سلامة التلاميذ والطلبة من جائحة كورونا.

وأكد وزير التربية الاتحادي علي حميد الدليمي خلال كلمته بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، أن البلاد لا تزال تواجه خطر وباء كورونا، مشيرا الى أن خطوات الوزارة ستكون أكثر اطمئناناً لاستمرار عملية التعليم.

وقال وزير التربية في كلمته، اليوم يبزغ فجر جديد في ميدان التربية والتعليم، أنتم مادته، وعنوان تميزه، ومصدر ازدهاره..



مبارك لكم انطلاقتكم الجديدة، وامنياتنا لكم أن يكون عاماً للتميز والابداع العراقي الذي يتحدى الصعاب، ويتجاوز المعوقات، وينتصر على الوباء.

واضاف: ان عامنا الدراسي الجديد يحل علينا، ونحن ما زلنا نواجه مخاطر وباء كورونا، وحرصنا على أبنائنا الطلبة مترافق مع طموحنا لاستمرار عملية التعليم.



لذلك ستكون خطواتنا أكثر اطمئناناً، بعدما بذلنا خلال الأشهر الماضية جهوداً مضنية لاستكمال الخطط والسبل لإنجاح العام الدراسي الجديد، والحفاظ على رصانته وقيمته.

واوضح: ونعلم أن عام 2020 لم يكن سهلاً عليكم وعلى عوائلنا الكريمة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى، وبإيمانكم بالعلم والمعرفة وهمة الجميع تمكنا من الانتصار..



وبكم ننتصر ونتقدم.



لقد أثبت العراقيون اليوم حرصهم على استمرار ومواصلة المسيرة التعليمية بنجاح، وادراكهم أن العراق الحبيب لن ينهض اليوم إلا على اكتاف التعليم وطلابه بناة المستقبل،فلم نجد مثل هذه الروح الوطنية الكبرى ، والاحساس بالمسؤولية كما رأيناها في عراقنا العزيز اليوم ..



فبارك الله بجهود بذلت وعمل نال الاعجاب والامتنان.

وقال: إن وزارة التربية وهي تستقبل معكم العام الدراسي الجديد، تؤكد أنها أقوى بحبكم وتفانيكم ودعمكم، انها أشد من كل العقبات المثبطة، وهي ماضية في طريق تقديم كل الخدمات للارتقاء بملف التربية والتعليم في كافة المراحل والمحافل كافة، هدفها تحقيق التطوير والتقدم المنشود، وطموحها أن تحقق الرضا في نفوس جميع العراقيين.

PUKmedia وكالات‌

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