وصول فوجين من المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية إلى الناصرية

2020/11/29 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الأحد، (29 تشرين الثاني، 2020)، بوصول فوجين من المهمات الخاصة في الشرطة الاتحادية إلى مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فوجين من الشرطة الاتحادية / المهمات الخاصة وصلا الان إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ، بعد امر تحريكها الصادر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

يتبع..

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