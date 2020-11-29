النزاهة تضبط تلاعباً بملكية عقار عائد للدولة قيمته 5 مليارات دينار

2020/11/29 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت هيأة النزاهة، الأحد (29 تشرين الثاني 2020)، تنفيذ عملية ضبط إضبارة السجل الخاص بعقار تعود ملكيته للدولة في محافظة النجف، مبينة أن قيمة العقار التقديرية تبلغ أكثر من (5,000,000,000) مليارات دينار.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ملاكات مكتب تحقيق النجف التابع للهيأة قامت بالتحرز على أصل السجل الخاص بالعقار الذي تم التلاعب به وتصل مساحته إلى (120) دونما"، لافتة إلى أن "القيمة التقديرية للعقار الواقع على الشارع الحولي الجديد في النجف الذي تعود ملكيته إلى وزارة المالية، تصل إلى أكثر من (5,000,000,000) مليارات دينار".

واضافت الهيأة أن "تحقيقاتها الأولية قادت إلى الكشف عن قيام بعض موظفي التسجيل العقاري في النجف، بالاشتراك مع مدير عقارات الدولة – فرع النجف، بالتلاعب في سجل العقار وإضافة حق التصرف لأحد الأشخاص وتسجيلها باسمه"، موضحة قيامه بـ"تجزئته إلى مساحات صغيرة وبيعها للمواطنين على شكل قطع أرض سكنية؛ لقاء مبالغ مالية".

وتابعت أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت بموجب مذكرة ضبط قضائيـة، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في النجف؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيـة المناسبة".

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