رجل يقتل زوجته وينتحر في بابل

2020/11/29 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

أفاد مصدر امني من داخل محافظة بابل، اليوم الاحد، قيام رجل بقتل زوجته واقدامه على الانتحار بعدها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم): "في وقت متأخر من ليلة أمس، أقدم رجل على إطلاق النار على زوجته داخل منزلهما، بمنطقة عنانة وسط بابل".

وأشار إلى أنه "وبعد أن نفذ بجريمته، انتحر بإطلاق النار على نفسه".

واضاف المصدر، أن "فريقاً من الشرطة وصل لمحل الحادث، ونقل جثتي الزوجين للطب العدلي، وفتح تحقيقاً بالحادث لمعرفة ملابساته".

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