بالوثيقة.. تشكيل خلية لادارة الأزمة في ذي قار

2020/11/29 | 10:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أصدرت رئاسة الوزراء، أمرا بتشكيل خلية لادارة الأزمة في محافظة ذي قار برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم الأعرجي.

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