القبض على ارهابيين قدما معلومات لداعش عن القوات الامنية في كركوك

2020/11/29 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / القت مفارز وكالة الاستخبارات في كركوك القبض على ارهابيين اثنين مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية.وذكرت في بيان انه :" من خلال التحقيقات الاولية معهما اعترفا بتقديم معلومات لعصابات داعش عن اسماء ومواقع الاجهزة الامنية وحركاتها ".واشار الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لاكمال اوراقهما التحقيقية./انتهى3

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