خبير اقتصادي لـ / نينا / : العراق يستطيع الايفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية خلال عشر سنوات بهذه الحالة

2020/11/29 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الخبير الاقتصادي صالح الهماشي ان : العراق يستطيع الايفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية ولمدة عشر سنوات بسعر 80 دولارا لبرميل النفط.وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : العراق يعاني من ازمة مزدوجة في عملية صنع القرار بسبب عدم وجود قاعدة بيانات وانعدام الهدف، لذلك لايمكن تحديد الاحتياجات المستقبلية للبلد في ظل الزيادة السكانية التي تصل الى ٣٪؜ ، اي ما يعادل حوالي مليون شخص ، سنويا .



وهذا يعقد المشهد كثيرا في ظل النقص الكبير في الخدمات وازدياد المديونية للبلد ".واضاف الهماشي : " اعتقد ان مستوى ٨٠ دولارا للبرميل الواحد يجعل العراق قادر ا على الايفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية ولمدة عشر سنوات ، دون اي فائض مالي لعملية التنمية في البلاد ". واوضح انه :" بعد عشر سنوات من سداد الدين تكون قد زادت نفوس البلد عشرة ملايين نسمة ، مما يحرج المالية العراقية ، وهنا على الحكومة ان لاتعول كثيرا على اسعار النفط ، لان احتمال ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية في المرحلة القادمة ضعيف جدا ، وان تعالج المشكلة داخليا من خلال تفعيل دور القطاع الخاص ليأخذ دوره بشكل كبير لتقليل العبء عن القطاع العام" .يذكر ان اسعار النفط بدأت خلال ايام بالصعود نسبيا لتصل الى حدود 49 دولارا للبرميل ، وهو مستوى لم تصله منذ اكثر من 6 اشهر ، بعد اعلان شركات متعددة عن نجاح عقارها ضد فيروس كورونا./انتهى3

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