العراق.. تشكيل لجنة لحماية المتظاهرين السلميين

من الناصرية يوم 27 نوفمبر
يذكر أن حصيلة القتلى في صدامات بين متظاهرين معارضين للحكومة العراقية وآخرين من مؤيدي زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في الناصرية، كانت ارتفعت، السبت، إلى 7 وفق حصيلة جديدة، بحسب مراسل "العربية/الحدث".ووقعت الصدامات، مساء الجمعة، بين أنصار حركة الاحتجاج الشبابية التي بدأت في أكتوبر 2019 وأنصار الصدر، الذي دعا مؤيديه للنزول للشارع في استعراض للقوة السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.
فيما اتهم ناشطون أنصار الصدر بإطلاق النار عليهم وإحراق خيامهم في مكان تجمعهم الرئيسي بساحة الحبوبي وسط المدينة.اشتباكات ليليةواستمرت الاشتباكات طوال الليل، حيث أفاد مسعفون عن مقتل عدة أشخاص، خمسة منهم جراء جروح بطلقات نارية، وما لا يقل عن 60 جريحاً.
من الناصرية يوم 27 نوفمبر
إلا أن صباح السبت عاد المعتصمون إلى الميدان لإعادة نصب خيامهم، بحسب ما أكد مراسل "العربية/الحدث"، وسط عودة الهدوء إلى المدينة.
يشار إلى أن اشتباكات الجمعة، دفعت الحكومة إلى إقالة قائد الشرطة في محافظة ذي قار، وفتح تحقيق في الأحداث وفرض حظر للتجول طوال الليل.كذلك اتخذت مدن أخرى إجراءات أمنية، حيث فرضت الكوت والعمارة شمالاً قيوداً جديدة على الحركة.يذكر أن الناصرية تمثل معقلاً رئيسياً لحركة الاحتجاج ضد الحكومة التي بدأت في أكتوبر 2019، مطالبة بمكافحة الفساد، ووقف المحاصصة، وإبعاد الأحزاب عن الحكومة.
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