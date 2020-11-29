ناظم الزهاوي.. بريطاني من اصل عراقي وزيرا لتوزيع لقاح كورونا

2020/11/29 | 10:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عين رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، ناظم الزهاوي، وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح "كوفيد-19"، في إشارة إلى أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل....

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