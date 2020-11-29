2020/11/29 | 10:45 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تشكيل خلية لإدارة الأزمة في محافظة ذي قار جنوبي العراق برئاسة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. رئيس وزراء العراق يشكل لجنة لادارة الأزمة في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. رئيس وزراء العراق يشكل لجنة لادارة الأزمة في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).