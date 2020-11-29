مركبة فضائية يابانية بحمولة “ثمينة جدا” تصل الأرض بعد سنوات في المجرة

2020/11/29 | 10:46 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد…تقترب مركبة فضائية يابانية صغيرة من كوكب الأرض وعلى متنها حمولة “ثمينة جدا” بعد قضائها سنوات تتجول في المجرة.وتصل المركبة اليابانية “Hayabusa2” إلى كوكب الأرض في 6 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وستهبط في منطقة ووميرا في أستراليا.وبحسب موقع “فوكس نيوز” فإن المركبة اليابانية محملة بكنز ثمين وهو عبارة عن كمية 100 ملليغرام من تربة كويكب قريب في مجموعتنا الشمسية، لتواصل مهامها بالسفر إلى كويكبات أخرى في المستقبل.وقال مدير المشروع العالم، يويتشي تسودا، في تصريحات أدلى بها، أمس الجمعة: “نحن الآن في مسار الهبوط إلى الأرض.



سينخفض الارتفاع الآن تدريجيا باتجاه ووميرا”.وتشير الأبحاث إلى أن المادة التي استطاعت المركبة اليابانية حملها إلى كوكب الأرض ثمينة جدا لأنها أخذت عن طريق مقذوف حفر سطح كوكب “Ryugu” وأخذ عينات من تحت سطح التربة لم تتأثر بالإشعاعات الفضائية، مما يجعلها تمل في طياتها بيانات مهمة جدا وقد تكشف عن الكثير من الأسرار.ويعتقد العلماء أن المركبة التي تديرها وكالة استكشاف الفضاء اليابانية “JAXA”، قد التقطت ما لا يقل عن 100 ملليغرام من تربة الكويكب.انتهى 25

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