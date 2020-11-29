قيادي بائتلاف المالكي: الإماراتيون يصولون في العراق.. اطردوا السفير على الأقل!

2020/11/29 | 10:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعا النائب منصور البعيجي، الأحد، الحكومة العراقية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات و التعامل بالمثل معها، ردا على تعليق تأشيرة دخول العراقيين.



واستغرب البعيجي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 تشرين الثاني 2020)، "قرار الإمارات الأخير بتعليق فيزة الدخول للعراقيين إلى أراضيها"، عاداً القرار "استهدافاً لسيادة العراق ومواطنيه الراغبين بالدخول إلى الإمارات".

وأضاف، "لا يوجد سبب يدفع الإمارات إلى اتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساس بسيادة البلد"، مطالباً الحكومة العراقية بأن "لا تقف مكتوفة الأيدي اتجاه هذا القرار، والتعامل بالمثل مع الإمارات بتعليق منح تاشيرة الدخول إلى أراضيها وقطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت".

وشدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، "استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج إجراء غير كافي، بل يجب أن يكون الرد الحكومي أقوى ضد الإمارات لقيامهم بهذه الخطوة غير المبررة ضد العراق وشعبه وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وطرد سفيرها"، مؤكداً أن هذه الإجراءات "هي أقل رد حكومي يتناسب مع قرار الإمارات".

وختم بالقول، "من غير الممكن أن يمر هذا القرار الإماراتي بدون رد أو بصمت حكومي، ومن غير المعقول أن يتم منع المواطنيين العراقيين من دخول الأراضي الإماراتية، والإمارتيون يصولون ويجولون داخل أراضينا.



لذلك يجب أن ترد الحكومة العراقية بأسرع وقت حفاظاً على سيادة البلد وأمن مواطنيه تجاه هذا القرار الإماراتي غير المبرر الذي يعتبر استهدافاً صارخاً لسيادة البلد ومواطنيه".

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