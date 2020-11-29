رئيس المنافذ الحدودية “يشكو” من التهريب

2020/11/29 | 10:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، وجود عمليات تهريب للبضائع من خلال المنافذ غير الرسمية في العراق وعدم خضوعها لضريبة الجمرك.

وقال الوائلي، في تصريحات صحفية تابعتها “يس عراق”، إن المنافذ الرسمية مسيطر عليها ونحصل الضرائب والرسوم من قبل التجار ولكن المنافذ غير الرسمية يجري فيها عملية تهريب، موضحا ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بوضع خطط مدروسة للحد من دخول البضائع من المنافذ غير الرسمية.

ونوه الوائلي، إلى أن الخطة بدأ تنفيذها منذ يوم الثلاثاء الماضي، في محافظة ديالى اذ ضبطت اكثر من 95 سيارة تحمل مواد غير صالحة للاستهلاك وغير خاضعة للفحص.

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