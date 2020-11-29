2020/11/29 | 10:54 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مترجم ل 7sky

بغداد (رويترز) – نقلت صحيفة الصباح الحكومبه عن وزير النفط قوله في تقرير صدر الاحد إن العراق لن يطلب من أوبك إعفاء من اتفاق يهدف إلى خفض الإنتاج ، ومن المتوقع أن تصل أسعار النفط إلى نحو 50 دولارا في بداية عام 2021.

وذكرت الصحيفة أن الوزير إحسان عبد الجبار قال إن التزام الأعضاء بالاتفاق سيساعد على رفع أسعار النفط وأن العراق لا يسعى إلى إعفاء “خوفا من تراجع جديد في أسعار النفط”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النفط العراقي يقول إنه لن يسعى لإعفاء من أوبك+ 7 SKY TV.

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