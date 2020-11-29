2020/11/29 | 10:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} اعلن الطبيب الروسي المتخصص في الجهاز المناعي، فلاديسلاف جيمشوغوف، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفايروس كورونا، وتعافوا منه، يحتاجون لإعادة تأهيل للجهازين العصبي والتنفسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا تتجاهلها.. توصيات للأشخاص المتعافين من كورونا) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا تتجاهلها.. توصيات للأشخاص المتعافين من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).