نائب يدعو الحكومة للتعامل بالمثل مع الامارات بشأن تأشيرة الدخول لمواطنيها

2020/11/29 | 10:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استغرب النائب منصور البعيجي قرار الامارات الاخير بتعليق فيزة الدخول للعراقيين الى اراضيها معتبرا هذا القرار استهداف لسيادة العراق ومواطنيه الراغبين بالدخول الى الامارات ولايوجد سبب يدفع الامارات باتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساس بسيادة البلد .مشددا على الحكومة العراقية ان لاتقف مكتوفة الايدي اتجاه هذا القرار الاماراتي بتعليق فيزة الدخول …

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