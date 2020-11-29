2020/11/29 | 10:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب وزارة المالية، في وثيقة متداولة في وسائل الاعلام المحلية من مكتب رئيس الوزراء تزويدها بأسماء عائلة احمد الساعدي مدير التقاعد السابق.اشارت الوثيقة الى ان حجز الاموال شمل (صباح عبد الجليل الساعدي) شقيق مدير عام دائرة التقاعد العامة، وعائلته، بغية الحجز على اموالهم المنقولة وغير المنقولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس دائرة التقاعد واقاربه) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس دائرة التقاعد واقاربه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).