زلزال بقوة 4.6 درجات یضرب هرمزكان جنوبي ايران

2020/11/29 | 10:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليضرب زلزال بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم الاحد مدينة بستك بمحافظة هرمزكان جنوبي ايران.وبحسب وكالة انباء فارس الايرانية فان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران افاد اليوم الاحد ان هذا الزلزال وقع في الساعة السابعة و 45 دقيقة و 28 ثانية من صباح الیوم و في عمق …

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