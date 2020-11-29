أسعار بيع الذهب في السوق المحلية

2020/11/29 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادآخر التحديثات في أسعار بيع الذهب من السوق الرئيسي ببغداد - شارع النهر اليوم الاحد 29-11-2020 .

1- سعر بيع مثقال 21 كان بـ 319 الف دينار

2- سعر شراء مثقال 21 كان بـ 305 الف دينار

3- سجلت اونصة الذهب حالياً سعر 1810$

• الأسعار من غير أجور الصياغة".

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