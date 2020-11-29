صندوق النقد الدولي يعتزم إقراض العراق 7 مليارات دولار

2020/11/29 | 10:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ خاصكشف استاذ الإقتصاد في الجامعة العراقية، عبد الرحمن المشهداني، عن قرب حصول العراق على قرضٍ بقيمة 7 مليارات من صندوق النقد الدولي.

وقال المشهداني في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "صندوق النقد الدولي سيقدم مساعدات عاجلة الى العراق بقيمة 7 مليارات دولار خلال الأيام المقبلة"، مشيراً الى أن "الصندوق يحاول مساعدة العراق في سد عجزه المالي".

وأضاف: "المفاوضات مستمرة بين البنك المركزي العراقي وصندوق النقد الدولي حول آليات إستلام القرض وابواب إنفاقه".

ولفت أستاذ الإقتصاد الى أن "الجزء الاكبر من القرض سيذهب الى الجانب التشغيلي في الموازنة لصرف النفقات الضرورية وسد العجز الحاصل فيها".

وبين أن "فوائد القرض ستكون 1%"، مؤكداً أن "إحتياطيات العراق من العملة الصعبة تقدر بحدود 54 مليار دولار وهي مستقرة في الوقت الرهن".

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