بالصور .. تظاهرات واسعه في باريس تتحول لاعمال عنف رفضاً لقانون أمني يقيد الحريات

2020/11/29 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر أكثر من 130 ألف شخص حسب الحكومة و500 ألف حسب المنظمين، في عدة مدن فرنسية أمس السبت رفضاً لمشروع قانون أمني يرون أنّه ينتهك الحريات، وسط تسجيل أعمال عنف في هذا التحرك الذي اكتسب زخماً على خلفية كشف اعتداءات … Readmore

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