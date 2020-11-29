الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري بعد شهر من اختفاءه للعلاج في المانيا

2020/11/29 | 11:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد شهر على نقل عبد المجيد تبون بشكل طارئ إلى ألمانيا للعلاج من فيروس كورونا المستجد، ما زال الغموض يلف الحالة الصحية للرئيس الجزائري، ما يغذي شائعات وتساؤلات حول مسار هذا البلد المغاربي.وفي بيان صدر في 24 تشرين الأول، … Readmore

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