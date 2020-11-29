اعتقال إيراني اختبأ ثلاثة أيام على متن سفينة إسرائيلية

2020/11/29 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد موقع "إسرائيل 24" بأنه تم اكتشاف

راكب متخفي، يحمل الجنسية الإيرانية

السبت، على متن سفينة إسرائيلية، تعمل

لشركة Zim، كانت في طريقها من تركيا إلى

ميناء ليفورنو في إيطاليا.

ووفق التقديرات، فإن ا

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