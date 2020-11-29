وفيات كورونا تتجاوز 1.4 مليون حالة في العالم والولايات المتحدة في الصدارة

2020/11/29 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس

كورونا في العالم 1.4 مليون حالة وفاة،

وتركزت أكثر الحالات في الولايات

المتحدة والبرازيل والهند.

وبحسب بيانات جامعة هوبكنز الأمريكية،

بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة ب

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