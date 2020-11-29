مخطوطات صحيحي مسلم والبخاري

2020/11/29 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدكتور صالح الطائي

من الحقائق التي تدمي القلب من جهة

وتفرحنا من جهة أخرى، وشر البلية ما

يضحك.



كونها تدمي القلب لأنها سُرقت منا

عنوة في وضح النهار، فكانت أثمن الكنوز

المسروقة، مع اننا كلنا سُرقنا

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