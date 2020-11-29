دعا لقطع العلاقات مع الإمارات.. نائب: على الحكومة التعامل بالمثل وتعليق منح التأشيرات لمواطنيها

2020/11/29 | 11:07 - المصدر: NRT عربية

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النائب منصور البعيجي

فوتو: أرشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

دعا النائب، منصور البعيجي، الأحد، الحكومة إلى التعامل بالمثل مع الامارات وتعليق منح تأشيرة الدخول لمواطنيها وقطع العلاقات الدبلوماسية معها.

وعبر البعيجي، في بيان صحفي، نشر اليوم، 29 تشرين الثاني 2020، عن استغرابه من قرار الامارات الاخير بتعليق فيزة الدخول للعراقيين الى اراضيها، معتبرا هذا القرار "استهدافا لسيادة العراق ومواطنيه الراغبين بالدخول الى الامارات".

وأضاف انه " لايوجد سبب يدفع الامارات باتخاذ هذا القرار الذي يعتبر مساس بسيادة البلد "، مشددا على الحكومة العراقية ان "لاتقف مكتوفة الايدي اتجاه هذا القرار الاماراتي بتعليق فيزا الدخول للعراقيين الراغبين بالدخول الى اراضيها وان تتعامل بالمثل معها وترد بتعليق منح تأشيرة الدخول الى اراضيها وتقطع العلاقات الدبلوماسية بأسرع وقت ".

وأكد البعيجي، ان "المطالبة باستدعاء السفير الإماراتي وتسليمه مذكرة احتجاج اجراء غير كافي، بل يجب ان يكون الرد الحكومي اقوى ضد الامارات لقيامهم بهذه الخطوة الغير مبررة ضد العراق وشعبه وقطع العلاقات الدبلوماسية معها وطرد سفيرها اقل رد حكومي يتناسب مع قرارها ".

وأوضخ انه "من غير الممكن ان يمر هذا القرار الاماراتي بدون رد او صمت حكومي اتجاهها لانه من غير المعقول ان يتم منع المواطنيين العراقيين من دخول الاراضي الاماراتية وهم يصولون ويجولون داخل اراضينا".

وختم بالقول "يجب ان ترد الحكومة العراقية بأسرع وقت حفاظا على سيادة البلد وامن مواطنيه اتجاه هذا القرار الاماراتي الغير مبرر الذي يعتبر استهداف صارخ لسيادة البلد ومواطنيه" .

ر.إ

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