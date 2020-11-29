حقوق الانسان: عقبات كثيرة تواجه التعليم المدمج في الجامعات

2020/11/29 | 11:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الاحد، بأن التعليم المدمج الذي اقرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي المقبل يصطدم بالكثير من العقبات.

وقال عضو المفوضية، انس العزاوي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (29 تشرين الثاني 2020) ان الوزارة قدمت رؤيتها بشأن هذا النوع من التعليم، الا ان تطبيقه على ارض الواقع لايزال يصطدم بالكثير من العقبات.

واضاف ان التعليم المدمج يمكن تطبيقه على التخصصات الانسانية، لكن المشكلة الاكبر تكمن في كيفية تطبيقه على الاختصاصات العلمية كالطب والهندسة، فضلا عن اشكالية توزيع المواد الدراسية، وضمان حضور الطلبة للمختبرات وتقديم الدروس العملية التي من الصعب ان تكون (اون لاين) بشكل دائم.

وأوضح ان "وزارة التعليم تبذل قصارى جهدها لانجاح هذه التجربة خلال العام الدراسي الجديد، الا ان تطبيقها بشكل واقعي وتوزيع المناهج يلاقي صعوبة سواء للطلبة او التدريسيين على حد سواء".

A.Sh

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