البرلمان العراقي يناقش قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والاستثمار المعدني

2020/11/29 | 11:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد اللجنة الاقتصادية النيابية، لرفع قانونين هما (الشراكة بين القطاعين الخاص والعام) و(الاستثمار المعدني) الى رئاسة مجلس النواب بعد استيفاء كل متطلباتهما القانونية للتصويت عليهما.ونقلت جريدة الصباح، عن عضو اللجنة النائب ندى شاكر جودت، أن “هناك العديد من القوانين … Readmore

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