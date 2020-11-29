روسيا تسجل أكثر من 450 وفاة و26 ألف إصابة بكورونا اليوم

2020/11/29 | 11:11 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأحد عن تسجيل أكثر من 450 وفاة و26.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع إحصاءات الأيام السابقة.وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا في تقريرها اليومي رصد 26683 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 27100 إصابة أمس السبت و27543 إصابة الجمعة (ما كان أكبر زيادة منذ بداية الجائحة).وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85 وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6798 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3701 إصابة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 22.1% من المرضى الجدد.وسجلت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 459 وفاة جديدة ناجمة عن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه كورونا (مقابل 510 وفيات في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 23 نوفمبر.وتماثل 21987 مريضا للشفاء من العدوى في البلاد خلال اليوم الأخير.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا حتى اليوم مليونين و269316 إصابة مؤكدة منها 39527 حالة وفاة و468332 حالة نشطة ومليون و761457 حالة شفاء.وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 75.9 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (545 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية)، ولا يزال أكثر من 503 آلاف شخص تحت الرقابة الطبية.وسجلت السلطات الروسية حتى الآن لقاحين مضادين لفيروس كورونا، لكن اختباراتهما السريرية لم تختتم بعد ومن المقرر أن تنطلق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد الوباء في البلاد أواخر العام الجاري-أوائل العام القادم.انتهى 25

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