وزير النفط: العراق يسعى لإبرام أول صفقة بيع بالدفع المسبق لـ48 مليون برميل

2020/11/29 | 11:14 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير النفط، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، أن العراق يسعى لإبرام أول صفقة بيع بالدفع المسبق بحدود 48 مليون برميل للنفط الخام بالأسواق العالمية.وتوقع الوزير، وفقا لصحيفة "الصباح"، ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية ليلامس …

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