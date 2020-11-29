افتتاح معرض للاعمال اليدوية في كلار

2020/11/29 | 11:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح معرض للاعمال اليدوية لعدد من النساء في كرميان، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، باشراف منظمة التعاون الالمانية ومنظمة خانزاد في مدينة كلار.

PUKmedia تصوير: زمناكو يحيايي ‌

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