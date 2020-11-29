كوسرت رسول يعزي برحيل عيدو بابا شيخ

2020/11/29 | 11:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه السيد كوسرت رسول علي رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني، اليوم الاحد، برقية تعزية بوفاة المناضل العتيد والشخصية الوطنية عيدو بابا شيخ، فيما يأتي نص البرقية:

الاعزاء عائلة وذوي الراحل عيدو بابا شيخ

ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر وفاة الكاتب والمثقف والشخصية الايزيدية البارزة وعضو الدورة الاولى لبرلمان كوردستان والوطني الرفيق عيدو بابا شيخ، شقيق بابا شيخ الايزيديين الراحل والشهيد القيادي حسين بابا شيخ.

عيدو بابا شيخ كان شخصية ايزيدية بارزة، من عائلة شجاعة ومناضلة، عائلته هي من رموز الثورة الجديدة وانطلاق شرارة نضال شعبنا، الراحل عمل بكل تفان لخدمة شعبنا في حياته كمناضل وكاتب وشخصية وطنية بارزة لدى الايزيديين، وكان له دور ملحوظ في خدمة الايزيديين وتعزيز التعايش في كوردستان ومع الاسف خطف الموت منا هذه الشخصية.

بهذا المصاب الجلل اتقدم باحر التعازي والمواساة الى عائلته المناضلة والاخوات والاخوة الايزيديين الهم الباري الجميع الصبر والسلوان وجعلها آخر احزاننا.

كوسرت رسول علي

رئيس المجلس الاعلى السياسي ومصلحة

الاتحاد الوطني الكوردستاني

PUKmedia ‌

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