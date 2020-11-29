بالوثيقة.. دعوى قضائية ضد قيادي صدري منشق بتهمة التحريض والتسبب بأحداث ساحة الحبوبي

2020/11/29 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أُقيمت دعوى قضائية، اليوم الأحد (29 تشرين الثاني 2020)، ضد أسعد الناصري، متهمين إياه بالتحريض والتسبب بأحداث ساحة الحبوبي في الناصرية بمحافظة ذي قار.

وبحسب وثيقة تضمنت شكوى من المحامي مرتضى جبار الكناني، وجاء بها: "سبق للمشكو منه وإن قام بتحريض المتظاهرين على حمل السلاح وهذا عن طريق العلنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، والذي جعل من الشباب يحمل السلاح والتعدي على ممتلكات الدولة وقتل الأبرياء".وأضاف المشتكي، بحسب الوثيقة، أن "حادثة الحبوبي أكبر دليل وتعتبر جريمة انتقلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أطلب من محكمتكم الموقرة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المشكو منه استنادا لأحكام المادة 200 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1999".

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