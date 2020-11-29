بينها لقاء برشلونة.. جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

2020/11/29 | 11:16 - المصدر: بغداد اليوم

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تُقام اليوم الاحد (29 تشرين الثاني 2020)، عدد من المباريات ضمن منافسات الجولة (11) من عمر مسابقة الليغا، والذي يحمل لقبه فريق ريال مدريد.

ويشهد جدول مباريات الدوري الإسباني اليوم مواجهة بين برشلونة وضيفه أوساسونا على ملعب كامب نو.

ويلتقي خيتافي مع ضيفه أتلتيك بيلباو، بينما يحل غرناطة ضيفًا على سيلتا فيجو، ويستضيف ريال سوسيداد نظيره فياريال.

وستقام المباريات بالتوقيتات التالية:

برشلونة وأوساسونا في تمام الساعة (4 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة خيتافي وأتلتيك بيلباو في الساعة (6:15 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة سيلتا فيجو وغرناطة في الساعة (8:30 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

مباراة ريال سوسيداد وفياريال في تمام الساعة (11 مساءً بتوقيت بغداد المحلي)، وسيتم بث اللقاء عبر قناة bein 3.

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