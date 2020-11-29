وزارة الكهرباء العراقية تكشف السبب وراء تقليص ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية

2020/11/29 | 11:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، الاحد، عن اسباب تقليص ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، مشيرة الى فقدان خلال اليومين الماضيين ما يقارب الـ3565 ميغاواط من الطاقة التوليدية في المنطقتين الوسطى والجنوبية.ونقلت صحفية الصباح، شبه الرسمية عن الناطق باسم الوزارة احمد العبادي … Readmore

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