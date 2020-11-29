إجراءات صارمة تطال عائلة مسؤول عراقي متهم بالفساد

2020/11/29 | 11:20 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأصدرت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قضايا الفساد والجرائم الكبرى، جديدة ضد مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي وعددًا من أفراد أسرته، على خلفية تهم بالفساد.

واطلع "الترا عراق"، على كتاب صادر عن وزارة المالية، يشير إلى صدور أوامر بحجز أموال الساعدي وشقيقه وزجتهما وأولادهما.

واعتقلت قوة أمنية، في أيلول/سبتمبر الماضي، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في منزله بالعاصمة بغداد.

واقتيد الساعدي، إلى مركز تحقيق، وفق أوامر صدرت عن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة للنظر في قضايا الفساد والجرائم الكبرى.

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