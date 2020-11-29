إجراءات صارمة تطال عائلة مسؤول عراقي متهم بالفساد

واطلع "الترا عراق"، على كتاب صادر عن وزارة المالية، يشير إلى صدور أوامر بحجز أموال الساعدي وشقيقه وزجتهما وأولادهما.
واعتقلت قوة أمنية، في أيلول/سبتمبر الماضي، مدير هيئة التقاعد السابق أحمد الساعدي في منزله بالعاصمة بغداد.
واقتيد الساعدي، إلى مركز تحقيق، وفق أوامر صدرت عن اللجنة التي شكلها رئيس الحكومة للنظر في قضايا الفساد والجرائم الكبرى.
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