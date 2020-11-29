2020/11/29 | 11:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما أن لاحت في الأفق الأميركي بوادر فوز إدارة ديمقراطية بزعامة جو بايدن، حتى دخلت منطقة الشرق الأوسط برمتها، في حالة من الجدل والحراك والانقسام، لينطلق في إثرها، طوفان من التوقعات والتكهنات الخاصة بالكيفية التي ستتعامل بها الإدارة الجديدة، مع إيران بملفاتها المختلفة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن وطهران.. نحو مقاربة تجمع بين "الاحتواء" و"الضغوط غير القصوى") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن وطهران.. نحو مقاربة تجمع بين "الاحتواء" و"الضغوط غير القصوى") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).