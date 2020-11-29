2020/11/29 | 11:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاحد، عن قطع طريق ستراتيجي يربط المحافظة بواسط بسبب سيول الحدود.وقال مدير ناحية مندلي وكالة(90كم شرق بعقوبة) مازن اكرم في حديث لـ/ المعلومة/،ان” سيول جارفة تدفقت على طريق ديالى – واسط ما ادى الى قطعه بعد منتصف الليل بعد هطول امطار بمعدلات غير مسبوقة”.واضاف اكرم،ان” قطع الطريق ربما يستمر بعض الوقت لحين انحسار موجة السيول القوية التي تدفقت بغزارة صوب الوديان الحدودية بالوقت الراهن مؤكدا بان الوضع لايزال تحت السيطرة ولم تتضرر اي قري حدودية حتى الان”.ويعد طريق ديالى- واسط من الطرق البرية الهامة والتي تمثل شريان التجارة بين ديالى والجنوب ويمر عبر المناطق الحدودية وصولا الى منطقة بدرة في واسط”.انتهى 25 ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيول الحدود تقطع طريق ديالى- واسط الاستراتيجي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيول الحدود تقطع طريق ديالى- واسط الاستراتيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).