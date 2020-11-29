نصائح مهمة من طبيبة روسية لعلاج كوفيد-19 منزليا

2020/11/29 | 11:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وجهت ماريا مياسنيكوفا، رئيسة أقسام الأمراض المعدية في مستشفى الأمراض المعدية، بعض النصائح لمن يعالجون من فيروس كورونا في المنزل.ووفقا لموقع “rg.ru“، قالت الطبيبة الروسية، إن “الشيء الأول والأهم هو الالتزام الدقيق بتوصيات الطبيب ووصفاته الطبية”.وأضافت “لا بد من البقاء في المنزل وتناول الأدوية التي يصفها الطبيب”.وتابعت الخبيرة “لكن إلى جانب ذلك، يوصى بشرب المزيد من الماء المقوي.



ويجب اتباع هذه النصيحة، حتى لو كان الشخص يشرب بالفعل 2-2.5 لتر من الماء يوميا”.وأيضا تنصح الطبيبة مياسنيكوفا، عند علاج مرض كوفيد-19، بالاستلقاء على المعدة، حيث يتم تقويم الرئتين، ويزيد تشبع الدم بالأكسجين.



وشددت على ممارسة تمارين التنفس.انتهى 25

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